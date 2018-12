"Qualquer conclusão neste momento é precipitada", diz promotor de Justiça sobre mortes em Milagres

O promotor de justiça, Muriel Vasconcelos Damasceno, da comarca de Brejo Santo, afirmou nesta segunda-feira (10) que é precipitado tirar conclusões neste momento sobre as mortes ocorridas na tentativa de assalto a bancos em Milagres na sexta-feira (7). "O que se pode se dizer é que qualquer tipo de conclusão que se tire nesse momento é precipitada. O crime acabou de ocorrer, a investigação acabou de iniciar, a elucidação do crime depende, em grande parte, do resultado dessas perícias técnicas. Só mais lá para frente a gente vai ter um dado mais concreto", disse, ao ser perguntado sobre as declaraçãoes da mãe de uma das vítimas de que o tiro que matou a filha dela teria partido de um policial.

O promotor acredita que o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deve criar ainda nesta segunda-feira o grupo especial de promotores para monitorar os desdobramentos do caso. "Acredito que ainda hoje esse grupo será formado, por membros do núcleo de investigação criminal do MP e alguns promotores atuantes na regiao do Cariri. A forma de acompanhação a priori tem sido ao lado da investigaçao conduzida pela Policia Civil", afirma. O promotor se mostra otimista quanto à apuração. "Eu conheço todos os policiais que estão atuando no caso, sao delegados competentes, então, creio que a investigação está em boas mãos".

Damasceno explica que, por causa da complexidade do caso, é difícil determinar um prazo de conclusão do inquérito policial.

