Quadrilha tenta explodir caixa eletrônico do Bradesco de Catunda

Uma quadrilha armada com fuzil e pistola tentou assaltar uma agência bancária de Catunda, na Região Norte do Ceará. A ação aconteceu por volta das 2h10 desta terça-feira (27). De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará este foi o 42º ataque a banco registrado no Estado em 2018.



Segundo a polícia, os criminosos quebraram uma vidraça e tentaram explodir um caixa eletrônico. Os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Na fuga, os bandidos efetuaram vários disparos.

As polícias civil e militar fazem buscas pelos suspeitos. Até a manhã desta terça-feira, ninguém havia sido preso.