Quadrilha explode posto bancário de Groaíras na madrugada

O posto de atendimento bancário do Banco do Brasil da cidade de Groaíras, no Norte do Estado, foi explodido na madrugada desta terça-feira (20) por uma quadrilha armada, segundo o Comando de Policiamento do Interior (CPI).

Houve troca de tiros entre os assaltantes e policiais militares, mas ninguém se feriu. Os assaltantes conseguiram fugir.

O posto, localizado na Rua Manoel Machado de Araújo, no Centro da cidade, ficou destruído.

A polícia não informou se o grupo conseguiu levar o dinheiro dos caixas eletrônicos.

Moradores da cidade relataram a ação criminosa. "Eu estava dormindo e acordei no susto. Não tive coragem nem de sair. Foram de 5 a 10 minutos de tiros. E em locais diferentes da cidade", relatou o morador Augusto Martins.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, com essa explosão subiu para 40 o número de ataques a bancos registrados neste ano no Ceará.

Foto: VC Repórter

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou em nota que a polícia realiza diligências para capturar os responsáveis pelo ataque.

"Segundo informações iniciais, aproximadamente oito homens participaram da ação. Eles estavam divididos em três veículos, sendo um automóvel e duas motocicletas", disse o órgão. "Um carro modelo Gol, roubado de um morador local, e que teria sido utilizado pelos suspeitos para auxiliar na fuga, foi encontrado pelos policiais em uma estrada que liga as cidades de Groaíras e Santa Quitéria", acrescentou.

A SSPDS afirmou ainda que equipes da Força Tática (FT), do Comando Tático Rural (Cotar) e policiais militares de cidades vizinhas participam das buscas na região. "A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Sobral, seguiu para o local do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada". O caso ficará a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).