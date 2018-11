Quadrilha especializada em roubo a banco no Ceará é presa em Pacajus

A polícia prendeu em Pacajus três integrantes de uma quadrilha suspeita de praticar crimes contra instituições bancárias e carros-fortes no Ceará. Dois dos suspeitos são do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, eles são considerados perigosos, são foragidos de no mínimo três estados e possuem extensa ficha criminal.

Os homens foram identificaram como Evanaldo Gomes da Silva, Francisco Ivanildo dos Santos e Edinho Mota dos Santos. Este último, de acordo com a polícia, com cerca de 100 anos de condenação por crimes praticados.

Para o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Ricardo Romanholli, os suspeitos entraram no Ceará especialmente para praticar os crimes.

“Quadrilha muito perigosa, pessoas de outro estado que recentemente entraram no Ceará, com absoluta certeza, para praticar crimes dessa natureza. Crimes violentos, usando armamento de grosso calibre, fuzis”, afirmou.

De acordo com Romanholli, os três suspeitos vão responder por diversos crimes, incluindo uso de documento falso, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. “São crimes cujas penas máximas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão.”