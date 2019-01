Quadrilha é presa com coletes, distintivos e farda da Polícia Civil

Membros de uma quadrilha especializada em roubos, furtos e homicídios foram presos na madrugada deste domingo (13), em Caucaia, pelo Comando Tático Motorizado (COTAM) da Polícia Militar. Os suspeitos estavam escondidos em duas residências de ruas diferentes e houve troca de tiros na chegada em um dos imóveis. Pelo menos sete pessoas foram presas e uma delas baleada.

O suspeito identificado como Antônio José Pereira da Silva foi alvejado com um disparo no abdomên e encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. Na ação, também foram presos Neilton Martins Portela, Carlos Luís da Costa Alves, Francisco Welington Alves,Talia Pereira Reinaldo, Rycharle Dantas Cordeiro e José Ferreira da Silva. Em uma das residências, a Polícia Militar encontrou uma caminhonete roubada.

Indicada por uma dos individuos presos, a PM também apreendeu, em uma casa no município de Redenção, um saco com 3 coletes balísticos, 3 algemas, 4 distintivos da Polícia Civil do Ceará, uma camisa de algodão preta com brasão da Polícia Civil, além de uma faca.