Professor universitário cearense é encontrado morto em Mato Grosso; PM acredita em latrocínio

Um professor universitário cearense foi encontrado morto às margens de uma rodovia que fica entre as cidades de Cláudia e União do Sul, no estado do Mato Grosso, no último sábado (15). Francisco Moacir Pinheiro Garcia era professor da Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop, município que fica a 503 Km de Cuiabá.

De acordo com informações das Polícias Civil e Militar repassadas ao G1, o corpo do professor foi reconhecido por um amigo da vítima no IML de Sinop, somente nesta quinta-feira(20).

A polícia vai investigar se o docente foi vítima de latrocínio, pois o carro dele não estava em casa e o celular se encontrava desligado.

Após registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) por conta do sumiço da vítima, amigos da universidade onde Francisco Moacir lecionava, chegaram a publicar um post em uma rede social pedido ajuda para tentar localizá-lo.

Corpo é velado em MT antes de seguir para Fortaleza

Antes de ser trasladado para Fortaleza, Francisco será velado em uma funerária na tarde desta sexta-feira (21), em Sinop. O velório foi organizado por amigos da vítima.

De acordo com informações repassadas pela funerária, a previsão é que o corpo do professor seja levado, de avião, às 22h desta sexta, para Cuiabá. Depois segue para Fortaleza, onde também será velado e sepultado.

Luto na UFMT

Em nota, a Universidade Federal do Mato Grosso lamentou a morte do professor. De acordo com a instituição de ensino, Francisco era lotado no Instituto de Ciências da Saúde (ICS) do câmpus da cidade de Sinop. Devido ao ocorrido, a pró-reitoria do câmpus decretou três dias de luto.

O professor ingressou no corpo docente da UFMT em julho de 2008 e ocupava o cargo de assistente II. Francisco era formado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais da UFMT no Câmpus de Sinop e doutorando pela Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal (Bionorte), pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e ministrava as disciplinas de Biossegurança e Saúde Ocupacional no curso de Enfermagem, Medicina do Trabalho no curso de Medicina e Ecotoxicologia dos Agrotóxicos e Saúde Ocupacional nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal.