Professor é preso por suspeita de estupro de vulnerável em escolinha de futebol no Cedro 

Um professor, de 26 anos, da escolinha de futebol do Cedro Tênis Clube, foi preso na tarde desta segunda-feira (19) suspeito de cometer estupro de vulnerável contra crianças de até 10 anos de idade. A denúncia foi feita pela mãe de uma das vítimas.

De acordo com o delegado Caio Tomazini, responsável pelas investigações, a mãe notou que o filho estava abatido. Em conversa com a criança, descobriu que ela tinha sido violentada pelo professor. O menino relatou, com detalhes, como se dava o ato. Exames médicos foram realizados e foi constatado a violência sexual.

Durante a investigação, foram ouvidos outros alunos da escolinha e mais duas crianças foram confirmadas como vítimas do professor.

O crime

De acordo com o relato das crianças, o assédio acontecia quando elas iam para uma área afastada do campo para buscar a bola. O professor, neste momento, cometia os atos contra os meninos.

Em depoimento, o suspeito se defendeu, alegando que os atos não eram por maldade e, sim, por curiosidade.

Prisão

A prisão do professor foi uma surpresa para os moradores do município, que o viam como uma pessoa amigável e que prestava um serviço para comunidade.

O delegado, responsável pelas investigações,destaca que o indiciado responderá pelo crime de estupro de vulnerável. O homem está preso à disposição da justiça e já foi desligado do clube onde aconteceu os abusos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as informações do delegado, mas disse apenas que o suspeito "prestava serviços comunitários na cidade". O órgão alertou ainda que os "responsáveis por outras possíveis vítimas devem se dirigir à Delegacia do Cedro para que as investigações prossigam".

Menino de seis anos violentado em Itapajé

O caso lembra o ocorrido em maio deste ano em Itapajé, no norte do Estado. A mãe de uma criança de seis anos descobriu que o filho dela havia sido violentado por dois homens dentro da escola onde estudava no município. O menino foi vítima dos suspeitos por quatro vezes. Os suspeitos foram presos.