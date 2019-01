Princípio de motim é registrado no Centro Educacional Patativa do Assaré

Um princípio de motim foi registrado no Centro Educacional Patativa do Assaré, bairro Ancuri, no fim da tarde desta segunda-feira (28).

Segundo superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo(Seas), adolescentes do Centro queimaram alguns colchões dentro de seus dormitórios nas alas 1 e 3 por volta das 17h.

A situação foi prontamente controlada pela equipe da unidade, com apoio da Polícia Militar. Durante a ocorrência não houve fugas e ninguém ficou ferido.

A superintendência informou que será realizado Boletim de Ocorrência e relatórios circunstanciados serão encaminhados à Corregedoria e Sistema Justiça, para identificar as causas do ocorrido.