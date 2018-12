PRF prende quadrilha suspeita de furtar diversos produtos em lojas de três estados do Nordeste   

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam uma quadrilha interestadual que vinha realizando furtos em supermercados e lojas em três estados do Nordeste. A prisão aconteceu durante uma abordagem nesta quinta-feira(20), no km 71, da BR-116, no município de Chorozinho, na Região Metropolitana.

Segundo a PRF, a abordagem ocorreu após o motorista do carro desobedeceu ao sinal de parada dado pelos policiais. No veículo, um Fiat Uno Vivace com placas de Pernambuco, estavam o condutor de 43 anos, que responde por furto qualificado; uma mulher de 42 anos, que responde por furto e mais três homens de 22, 24 e 41 anos.

Durante as buscas no interior do carro, os agentes encontraram diversos produtos de furtos de lojas de departamentos, como Americanas e Riachuelo dos estados de Pernambuco e Ceará e da rede de supermercado atacadista Assaí do Rio Grande do Norte.

Os suspeitos são dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Chorozinho para prestar os devidos esclarecimentos.