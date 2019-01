PRF apreende 130 kg de cocaína escondida em porta de caminhonete na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (31), 130 quilos de cocaína escondida nas portas de uma caminhonete, durante fiscalização, na cidade de Canindé, na região do sertão central. O motorista foi preso.

De acordo com informações da PRF, os agentes estavam realizando uma blitz no quilômetro 310, da BR-020, no início da tarde desta quinta-feira. Durante a abordagem, os policiais encontraram a droga alojada no forro das portas do veículo que estava transitando no sentido interior-capital.

O condutor do veículo é natural da cidade de Ji-Paraná em Rondônia e tem 54 anos. O suspeito será conduzido para a sede da Polícia Federal (PF).