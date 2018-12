Presos de facção criminosa fogem do IPPOO II

Ao menos quatro presos que seriam ligados à facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) fugiram do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A fuga foi percebida apenas na manhã desta quinta-feira (20).

Conforme a representante do Conselho Penitenciário do Ceará (Copen), advogada Ruth Leite Vieira, os presos cavaram um túnel, acompanharam um cano de água e conseguiram passar pela muralha da Unidade Prisional.

Um dos fugitivos seria Marcos Fernando Monteiro Marques, conhecido como 'Chicó', de 31 anos, que ocupa posição de liderança na GDE. Ele foi preso pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Polícia Civil, no bairro Damas, em Fortaleza, em março de 2017.

Segundo a DRF, 'Chicó' realizou ao menos dez roubos a bancos no Ceará. O criminoso foi preso com dois fuzis, com mira a laser. Ele e os comparsas utilizavam até drones para vigiar a rotina das agências bancárias alvo.

A Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) realiza contagem no IPPOO II, para saber a quantidade exata de presos que fugiram da Unidade e em que horário se deu a fuga. A Pasta ainda não se posicionou oficialmente sobre a ocorrência.