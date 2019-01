Preso um dos suspeitos de atacar veículos no Demutran de Morada Nova

Um dos suspeitos de incendiar nove ônibus escolares e um caminhão no pátio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), em Morada Nova, foi preso pela Polícia Civil. Felipe Bezerra da Silva, de 21 anos, foi localizado no distrito de Aroeira e não possui antecedentes criminais.

O homem foi encontrado com várias queimaduras pelo corpo, que seriam provenientes da ação criminosa da qual participou na última sexta-feira (4), de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Morada Nova e autuado por organização criminosa, incêndio, dano qualificado e crimes contra a segurança dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos.