Preso terceiro português suspeito de envolvimento em tráfico internacional de entorpecentes

Foi preso nesta segunda-feira (21) o terceiro português envolvido em tráfico internacional de entorpecentes.

Segundo a polícia, o estrangeiro veio a pé da cidade de Fortim até Fortaleza onde foi capturado nas próximidades no Consulado de Portugal, na capital cearense. Tiago Filipe Ribeiro Marques, de 31 anos, sem antecedentes criminais no Ceará, era investigado pela delegacia especializada sob suspeita de participar do esquema criminoso em que outros dois portugueses também eram envolvidos.

As ações da polícia civil por meio de uma investigação da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD) resultaram na apreensão de duas toneladas de haxixe em Fortim na noite da última quinta-feira (17) e na prisão de outros dois portugueses identificados como Rúben Adriano Morgado Pereira, 27 e Alexandre Antônio Ribeiro Guerra, 41anos.