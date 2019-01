Preso suspeito de ser o mandante do ataque à ponte em Chorozinho

Foi preso na manhã desta quarta-feira (16), um homem suspeito de ser o mandante das ações criminosas praticadas em Chorozinho, inclusive o ataque contra uma ponte do município no quilômetro 66, da BR-116, no último sábado (12). No dia seguinte, engenheiros do Dnit avaliaram que a estrutura da ponte estaria comprometida.

Segundo a polícia, Valdenir Albano de Almeida de 48 anos, é um dos chefes de uma organização criminosa na cidade. Ele seria também o mandante das intimidaçoes registradas contra comerciantes da região.

O homem foi levado para a sede da Delegacia Metropolitana de Chorozinho, onde foi interrogado e ficou à disposição da Justiça. Valdenir tem passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal dolosa.

Outros dois suspeitos já haviam sido presos. Com eles, os agentes encontraram um recipiente contendo líquido inflamável, além de drogas e aparelhos celulares. A dupla não tinha antecedentes criminais e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.