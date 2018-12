Preso suspeito de assaltar bispo de Sobral dentro de loja no Centro

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (13), o suspeito de assaltar o bispo de Sobral, Dom José Luiz Gomes Vasconcelos na última quarta-feira (12).

O assalto ocorreu dentro de uma loja de malharia, no centro da cidade. O religioso foi abordado e teve os pertences roubados, inclusive um crucifixo.

Segundo o tenente-coronel Assis Sousa, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, o suspeito foi identificado como Francisco Gerlano do Nascimento Almeida, de 19 anos. Ele foi preso em casa, no bairro Palhano. Na abordagem, os policiais encontraram o celular que seria da vítima e uma pequena quantidade de drogas.

Segundo a polícia, a tatuagem que Gerlano do Nascimento tem no braço é a mesma vista nas imagens das câmeras que gravaram toda a ação, o que ajudou na identificação. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Sobral para prestar depoimento e ficou detido.