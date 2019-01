Presidente Bolsonaro usa ataques no Ceará para justificar mudança na legislação contra crimes

O presidente Jair Bolsonaro usou o caso dos ataques no Ceará como exemplo para justificar a "necessidade urgente" de mudar a legislação para o combate ao crime no País. A declaração foi feita na manhã desta sexta-feira (11) em suas redes sociais.

Bolsonaro compartilhou a postagem de um ataque contra um Posto de Combustíveis no município de Caucaia, ocorrido, segundo a polícia, na madrugada de segunda-feira (7). Não houve registros de feridos e ninguém foi preso.

Para o presidente, a mudança nas leis deve ser feita "com participação de todas as esferas de poderes e Imprensa". No vídeo, os supostos criminosos gritam palavras contra Bolsonaro.

Ele ainda ressaltou que a mudança mostrará "ao povo ordeiro de que lado estão o Executivo, Legislativo e Judiciário”.

Note a necessidade mais que urgente de se mudar a legislação com participação de todas as esferas de Poderes e Imprensa. Não porque o marginal ameaça citando meu nome, mas para mostrar ao povo ordeiros de que lado estão o Executivo, Legislativo e Judiciário. https://t.co/vtTEoOicur — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 11 de janeiro de 2019

Em outra mensagem, ao responder um seguidor, Bolsonaro disse combater os criminosos é "simples e rápido", mas os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deve permitir que haja mecanismos para defender a população. "Sozinho fazemos nossa parte, contudo é necessário ações para que os agentes de segurança possam dar a efetiva resposta", escreveu.