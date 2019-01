Presa dupla envolvida em incêndios criminosos em Fortaleza

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (17) suspeitos de cometerem ataques criminosos contra uma estação do Metrô de Fortaleza e contra um caminhão de coleta de lixo. O número de capturados por envolvimento nos atos criminosos no Estado já chega a 387 até o fim da tarde desta quinta-feira.

Segundo a polícia, através de uma denúncia, os policiais civis fizeram buscas no bairro Maraponga e localizaram os suspeitos identificados por Francisco Gervaldo Oliveira Celestino, de 20 anos, conhecido por “Valdo” e Renan André de Oliveira, 19 anos – sem antecedentes.

De acordo com as investigações, os suspeitos integram uma organização criminosa e aparecem em um vídeo ateando fogo em um caminhão, no último dia 5 de janeiro.

O primeiro suspeito, 'Valdo' foi detido quando estava em frente a sua residência, próximo a Av. Godofredo Maciel. Ele tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e crime contra a admnistração pública. Os policiais entraram na residência e o homem apontou a roupa utilizada no dia da ação criminosa.

Já Renan, estava em um apartamento, na Rua Miguel Aragão, e também mostrou vestimentas usadas no dia do incêndio criminoso.

Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco),onde foram autuados em flagrante por dano e por integrar organização criminosa.

A ação que levou à prisão dos dois homens foi realizada por equipes operacionais do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e da Delegacia dos Crimes Contra Finanças Públicas (DCCAFP)