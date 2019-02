PRE prende quatro pessoas suspeitas de participarem de ataques criminosos

Quatro suspeitos de participarem de ataques criminosos no Estado foram presos por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE-CE) na noite deste domingo (19), na CE-025, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O grupo estava se preparando para realizar assaltos na área, de acordo com os policiais.

A suspeita é de que os homens participaram da explosão do viaduto da Messejana no dia 10 de janeiro deste ano, durnate a onda de ataques iniciada no dia 2 do mesmo mês. Foram pelo menos 261 ações criminosas em 50 municípios do Estado desde então. De acordo com o Governo do Estado, 461 pessoas foram detidas suspeitas de participação nos atos.

Segundo os agentes, os suspeitos detidos no Eusébio estavam se preparando para realizar assaltos na região quando foram abordados. Uma arma que teria sido roubada de um policial foi apreendida.

A abordagem policial foi feita após a viatura do Grupo Tático Rodoviário ter visto um veículo em alta velocidade e os ocupantes em atitude suspeita. Os agentes deram a ordem de parada do veículo e as quatro pessoas foram presas.

Um dos envolvidos já responde por três homicídios e outro por sete procedimentos. Dois não tinham antecedentes criminais. Os quatro foram encaminhados para o 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários, na Capital.