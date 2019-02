Postos de combustíveis são assaltados em intervalo de dois dias em Paracuru

Dois postos de combustíveis foram assaltados no intervalo de apenas dois dias em Paracuru, litoral oeste do Estado, na segunda (11) e na terça-feira (12).

Segundo a Polícia, na ação ocorrida na última segunda-feira (11) por volta das 19h, dois suspeitos chegaram ao estabelecimento em uma moto roubada e anunciaram o assalto. Um homem que estava no local reagiu à ação criminosa e apontou uma arma de fogo para a dupla.

Nesse momento, ambos pegaram um funcionário do posto e utilizaram de refém para fugirem até um matagal, onde abandonaram a mototocicleta.

Segundo caso

No segundo caso, ocorrido nesta terça-feira (12) às 21h55, a polícia informou que um casal participou da ação criminosa. O suspeito entrou armado no estabelecimento, anunciou o assalto e após colher os pertences de pessoas presentes no local, fugiu.

Na fuga, ele roubou uma motocicleta modelo CG 150 Titan EX, de cor banca e placa PNH-8186, veículo pertencente a um mototaxista. A mulher dava cobertura na parte externa e fugiu em outra moto.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizou buscas na região e que usará as imagens do circuito interno de segurança dos estabelecimentos para identificar e prender os suspeitos.