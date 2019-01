Posto de Saúde Chico Passeata funciona sem médico no Itaperi

O atendimento no Posto de Saúde Francisco Monteiro, mais conhecido como Chico Passeata, no bairro Itaperi, está sendo feito exclusivamente por enfermeiras nesta quarta-feira (9). De acordo com um funcionário que preferiu não se identificar, o médico da Unidade precisou se ausentar e só retornará na segunda-feira (14).

O fluxo de pacientes, porém, era baixo. "Estamos antendendo como podemos. Está indo, né, na medida do possível", diz o funcionário.

A coordenadora da unidade, Claudênia de Goes, 33, afirma que a unidade foi fechada na última quinta-feira (3), ao meio-dia, como forma de prevenção aos ataques. “Estamos retornando hoje, e funcionaremos normalmente até 17h. Quando abrimos, às 7h, não havia movimento de pacientes”.

Um ponto de lixo se acumulou próximo à entrada do Posto, exalando mau cheiro. Segundo Claudênia, porém, o acúmulo não é frequente no local. “Deve ser por conta da mudança na rota da coleta. Aqui não costuma ser assim”, relata.