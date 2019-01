Posto de combustível é atacado por criminosos em Maracanaú

Um posto de combustível, na CE-065, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, foi alvo de ataques durante a noite deste sábado (19). Segundo testemunhas, cerca de cinco suspeitos atearam fogo em uma bomba de combustível e logo em seguida fugiram a pé.

Ninguém ficou ferido e os próprios funcionários do posto apagaram as chamas. A bomba está em manutenção, mas o estabelecimento está funcionando neste domingo.

Além desta ocorrência um ônibus foi queimado no bairro Conjunto Palmeiras. Segundo a polícia, homens atearam fogo ao veículo, que passava na Rua Modesta. O coletivo ficou totalmente destruído.

Incêndio em Eusébio

Criminosos atearam fogo a um caminhão por volta de 1h deste domingo (20), no galpão de uma empresa no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. As chamas se espalharam pelo galpão e vizinhos ajudaram a retirar os outros veículos.

Desde 2 de janeiro, o Ceará sofre uma onde de ataques criminosos. Foram presas 400 pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes. O policiamento está reforçado com mais de 400 homens da Força Nacional e policiais da reserva voltando ao trabalho.