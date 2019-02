Portos do Ceará são alvo de operação da Receita Federal

A área portuária do Ceará é alvo de operação da Receita Federal, com apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesta terça-feira (5), o Porto do Mucuripe passa por uma fiscalização que já se estende desde a manhã até esta tarde.

Segundo a Receita Federal no Ceará, é uma operação de vigilância e monitoramento, sob comando nacional.

São pelo menos 20 agentes envolvidos no trabalho, informou o órgão. Não foram repassados mais detalhes sobre a operação, que está sob comando nacional.