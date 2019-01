Policial Militar morre após acidente de trânsito em Itarema

O Sargento da Polícia Militar, Aldelúcio Henrique de Souza, de 52 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira (07) em um acidente de trânsito no município de Itarema, rodovia CE -085.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o Sargento Aldelúcio perdeu o controle do carro, modelo Hilux, após desviar de alguns animais que estavam na rodovia. O veículo capotou pela estrada.

Equipes médicas foram acionadas e o policial foi socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.