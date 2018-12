Policial militar é baleado no braço durante tentativa de assalto em Cascavel

Um policial militar foi baleado no braço na noite deste domingo (2), no município de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a polícia, o agente de segurança estava com a namorada de moto trafegando pela rodovia CE-040. Quando o casal estava próximo à entrada da cidade, foi interceptado por duas pessoas.

A namorada do PM, que também é policial, percebeu a ação e reagiu ao assalto. Houve troca de tiros com os suspeitos. Uma das balas atingiu o braço do policial, que é soldado da polícia.

O policial foi encaminhado ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Nenhum suspeito foi preso.