Policial militar da Reserva reage a assalto e é baleado em Sobral

Um tenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reagiu a um assalto e foi baleado, na Avenida Humberto Lopes, em Sobral, na manhã deste domingo (2). Ninguém foi preso pela ação criminosa, até a publicação desta matéria.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o PM foi surpreendido por homens armados que chegaram e anunciaram o assalto. Houve troca de tiros e o militar acabou baleado. A reportagem apurou que os disparos atingiram a região abdominal do policial.

O tenente foi levado para uma unidade de saúde em Sobral. A reportagem apurou que ele não corre risco de morte. A Pasta acrescentou que diligências estão em andamento com o objetivo de localizar e prender os suspeitos. A reportagem apurou que os dois suspeitos utilizavam uma motocicleta.

A SSPDS lembrou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na elucidação do caso. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para (88) 3677-4711 da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo é garantido".