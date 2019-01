Polícia verifica bolsa deixada em calçada no Conjunto Ceará e descarta explosivo

A Polícia foi acionada para verificar se havia explosivos em uma bolsa deixada em uma calçada da Avenida D, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na manhã deste sábado (19). Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), da Polícia Militar do Ceará, estiveram no local e constataram que a bolsa estava vazia, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. "Não procedia a informação de material explosivo", disse o órgão em nota.

O trabalho das das equipes chamou a atenção dos moradores. "Eles chegaram, cercaram os quarteirões, veio o esquadrão anti-bombas, um cão farejou, não tinha nada", disse o morador do bairro, Francisco Pereira, que viu a movimentação policial quando deixava o carro em um oficina na área.