Polícia prende suspeitos de planejar ataques contra prédios públicos em Fortaleza

A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de planejar ataques contra prédios públicos em Fortaleza. Segundo a polícia, foram apreendidas com a dupla quatro armas de fogo. Entre elas, uma metralhadora de calibre .40.

As prisões ocorreram por meio de um trabalho de policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), com o apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos guardavam o armamento que seria utilizado em atos criminosos contra prédios públicos.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (17), no Complexo de Delegacias Especializada (Code), no Bairro Aeroporto, na Capital.