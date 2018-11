Polícia prende suspeitos de balear cinco pessoas em bar em Caucaia

Cinco pessoas foram baleadas em um bar no Bairro Picuí, em Caucaia, nesta segunda-feira (26). A polícia prendeu, nesta terça-feira (27), três pessoas suspeitas de participar do crime.

Segundo a polícia, um suspeito chegou a pé no local e fez vários disparos de arma de fogo contra as vítimas. Três mulheres, incluindo a dona do bar, e dois homens foram baleados.

As vítimas foram identificadas como Rutiane Valéria Vidal, de 27 anos, atingida na mão; Rejane Maria Coelho Braga, de 46 anos, atingida nas pernas; Michael do Nascimento Gomes, 30 anos, também baleado na perna; Francisco Wagner de Araújo, de 28 anos, atingido na nádega. O caso mais grave foi o da dona do bar, Rejane Félix do Nascimento Gomes, de 47 anos, atingida nos braços e tórax.

Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas com munição. A polícia ainda investiga se outras pessoas têm participação no crime.