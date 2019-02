Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em roubo de carga de explosivos

Mais um suspeito de envolvimento no roubo da carga de explosivos, ocorrido em dezembro de 2018, em Aquiraz, foi preso. Parte dos material foi usada em ataques criminosos no Ceará em janeiro e início de fevereiro. A prisão do envolvido foi feita na última sexta-feira (8), em operação da Polícia Civil.

Francisco Antônio Pinheiro (34), conhecido como Chico Bento, é apontado como o motorista que deu cobertura à ação criminosa, que teve ainda a participação direta de outros três suspeitos. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda (11) sobre o caso, os responsáveis pelas investigações contaram que Chico Bento estava na direção do carro que abordou o motorista do caminhão que levava a carga de explosivos.

Chico Bento já possuía vasta ficha criminal por lesão corporal, injúria, ameaça, roubo, receptação, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, corrupção ativa, violência doméstica, perturbar o sossego alheio, crime contra a ordem econômica, crime ambiental e crime de trânsito. Ele agora também será indiciado por roubo, receptação e por integrar organização criminosa.

Outras sete pessoas relacionadas ao crime já foram presas anteriormente pela polícia. Outros dois homens ainda estão foragidos.

Caminhão com explosivos

Um caminhão carregado com explosivos foi roubado no dia 20 de dezembro, em Aquiraz. Quatro suspeitos que estavam em um veículo abordaram o motorista do caminhão, na localidade conhecida como Estrada da Coluna, na BR-116. Em seguida, a vítima foi colocada no interior do carro e dois suspeitos conduziram o caminhão.

O homem foi deixado em um matagal no município de Itaitinga, também na RMF. A polícia localizou o caminhão abandonado sem o carregamento nas proximidades do 4º anel viário na cidade de Maracanaú.

Atualizada às 17h23