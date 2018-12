Polícia prende grupo especializado em roubo de veículos e recupera carro na Região Metropolitana

A Polícia Militar prendeu na noite dessa sexta-feira (14) três homens e apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeitos de roubos de veículos no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Além do adolescente, participavam dos roubos Alex Mendes Dias, 18 anos, José Alexandre da Silva, 23 anos e Tiago Pereira de Medeiros, 22 anos.

De acordo com a polícia, o grupo era especializado no roubo de veículos e estava sendo investigado há cerca de dois meses. A última ação dos suspeitos foi realizada na última quarta-feira (12), quando roubaram uma Hilux.

Segundo a polícia, o adolescente foi apreendido com um dos suspeitos através de denúncias anônimas, quando trafegavam em uma motocicleta roubada no bairro Sítios Novos, em Caucaia. Já os outros dois integrantes da quadrilha foram encontrados em uma casa no bairro Padre Romualdo, após a indicação dos detidos.

Na residência, a polícia apreendeu uma arma de fogo, drogas e um aparelho desbloqueador de sinal de veículo, usado para evitar o rastreamento dos carros. A Hilux roubada pelo grupo também foi recuperada, ela estava em um matagal próximo a casa dos suspeitos.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), em Fortaleza e os outros três suspeitos ficarão detidos na Delegacia Metropolitana de Caucaia.