Polícia investiga se adolescente apreendido tem participação na morte de capoeirista

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo na noite do último sábado (15), no bairro Cais do Porto, em Fortaleza.

A polícia investiga se o adolescente tem participação na morte de Jeferson Viana da Silva, conhecido como 'Mestre Envergado', que foi assassinado na madrugada do sábado (15), no bairro Serviluz.

O jovem foi abordado por policiais militares qua faziam uma patrulha na região. Em uma residência próxima de onde foi feita a abordagem, os militares localizaram uma arma calibre 32.

Em seguida o suspeito foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado em um ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo.