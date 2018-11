Polícia identifica que mais duas crianças foram vítimas de estupro por professor em Cedro

Após a prisão do professor da escolinha de futebol na tarde segunda-feira (19), em Cedro, município do Centro-Sul do Ceará, sob suspeita de estuprar três meninos com até 10 anos de idade, mais duas crianças relataram o abuso do homem nesta quarta-feira (21).

A denúncia contra o professor surgiu, de acordo com o delegado Caio Tomasini, após uma mãe notar uma mudança de comportamento do filho. Após insistências, o menino relatou a violência sexual praticada pelo treinador da escolinha de futebol.

Durantes as investigações, três meninos relataram o abuso e alegaram que outras duas crianças também teriam sido violentadas. Na tarde desta quarta-feira (21), os dois alunos mencionados, de 10 e 11 anos, foram ouvidos e confirmaram a violência sexual.

O professor da escolinha foi autuado por estupro de vulnerável. Ele permanecerá preso na Delegacia Municipal de Cedro por 30 dias. As investigações sobre o caso devem prosseguir.