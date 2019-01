Polícia encontra droga em cela e detento afirma que material foi transportado por drone

Uma vistoria realizada por agentes na Penitenciária Francisco Hélio Viana, em Pacatuba, no final da tarde desta segunda-feira (21), resultou na apreensão de 14 pacotinhos de cocaína e um "tijolo" de maconha, além de 27 trouxas já embaladas para a comercialização. O detento Jorciano de Sousa Oliveira, conhecido como “Pitbull”, confessou ser o dono do material e durante depoimento afirmou que a droga foi transportada para dentro da penitenciária por um drone.

De acordo com a polícia, o material estava dentro de um buraco próximo ao vaso sanitário da cela em que Jorciano de Sousa estava com mais 13 presos. Após a descoberta, todos os detentos do local foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde prestaram esclarecimentos e depois retornaram para Pacatuba.

Conforme a polícia, Jorciano está preso desde de 2016 e, além dos crimes pelos quais já cumpria pena, será autuado por tráfico de drogas. O detento tinha passagem pelo mesmo crime e também responde por homicídio, roubo e extorsão.

A polícia afirma que irá investigar o suposto uso de drones para transporte de drogas para dentro da penitenciária.