Polícia é acionada para checar suspeita de bomba no Bairro Pedras

Equipes da Polícia Militar, Força Nacional e do esquadrão antibombas foram acionados para checar uma suspeita de bomba em uma rua localizada no quilômetro 17 da BR-116, no Bairro Pedras, na Grande Messejana, na noite desta quarta-feira (24).

O caso aconteceu por volta das 19 horas. O material estava em uma sacola plástica, deixada próxima a um poste de iluminação.

Após uma análise, foi constatado que não se tratava de um artefato explosivo. Não foi informado qual seria o material que estava dentro da sacola.