Polícia é acionada após denúncia de tentativa de instalação de bomba em um túnel

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Força Nacional realizaram uma campana em um túnel localizado na Avenida General Osório de Paiva, no Bairro Parangaba, após uma denúncia de tentativa de instalação de bomba no local, na noite desta segunda-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, um casal estava no túnel utilizando uma furadeira para perfurar uma das colunas do equipamento. A polícia foi informada sobre ação através de denúncias anônimas.

Conforme os policiais, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. Um carro estaria dando apoio a tentativa de ação criminosa. Não foi encontrado nenhum artefato explosivo no local.

Serviço

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.