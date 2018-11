Polícia divulga imagens dos suspeitos de matar motorista de aplicativo no bairro Jacarecanga

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta terça-feira (27), imagens dos suspeitos de ter assassinado um motorista de aplicativo na manhã do dia 19 de setembro de 2018, na Avenida Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

A vítima foi Walter Gomes de Azevedo, 38 anos, fez uma manobra perto de uma linha férrea, quando um casal em uma motocicleta colidiu na lateral do veículo, um Chevrolet Onix. Com o impacto, o casal caiu da motocicleta e discutiu com o motorista do carro que, logo em seguida, retornou para o veiculo e seguiu viagem.

Após atravessar a linha férrea, um dos suspeitos sacou uma arma e atirou no motorista do carro, que não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos fugiram.

A polícia divulgou as imagens com o objetivo de identificar e prender os suspeitos, que seguem foragidos.