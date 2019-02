Polícia desmonta pontos de venda do 'jogo do bicho' em Caucaia

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Ceará cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e desomtou locais onde eram vendidos jogos do bicho na Avenida do Almeida Lustosa, no Bairro Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os mandados foram realizados na última quarta (20), mas a divulgação ocorreiu apenas nesta sexta-feira (22). 20 suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento.

Segundo o delegado adjunto da Delegacia Metropolitana de Caucaia, José Lopes, as investigações foram uma continuação de uma outra operação que ocorreu no mesmo bairro em 2018, com o mesmo objetivo."Tivemos conhecimento que outras casas estavam funcionando na ilegalidade. Aí começamos a operação de forma sigilosa.", afirmou.

Os mandados foram cumpridos em bancas, lojas e em outros espaços que funcionavam como casas lotéricas clandestinas. Em cada um dos locais, segundo a polícia, havia dois ou três suspeitos, que foram encaminhados à delegacia.

Com eles foram encontrados dinheiro, em real, euro e dólar, além de talões de jogos, celulares, computadores e máquinas de cartão.

Todos os envolvidos prestaram depoimentos e, em seguida, foram liberados. Todos realizaram Termos Circunstanciado de Ocorrência, com base na Lei das Contravenções Penais.