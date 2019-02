Polícia descobre buraco em cela e evita fuga após presos cantarem para disfarçar barulho

Detentos da Delegacia Metropolitana de Maracanaú tentaram fugir na noite desta segunda-feira (11) e cantaram em voz alta para disfarçar a escavação de um buraco na cela. O caso aconteceu por volta das 20h50. A fuga foi frustrada quando os agentes desconfiaram da atitude dos presos, que entoavam músicas evangélicas para que o barulho da escavação não fosse ouvido. Treze detentos estavam na cela no momento da ação.

De acordo com os policiais, foi realizada uma vistoria na cela e encontrado um buraco na parede. Também foi apreendido um pedaço de ferro, usado como ferramenta para escavar.

Durante as investigações, o detento João Paulo Marques Soares confessou ser o autor das escavações e o proprietário da ferramenta. Ele está preso na delegacia desde janeiro deste ano, quando foi capturado por porte ilegal de arma.

Pedaço de ferro usado para escavar parede. Foto: Rafaela Duarte

Em depoimento, o detento afirmou aos policiais que estava escavando a parede há três dias e foi autuado por crime contra administração pública. O suspeito também negou a participação dos outros presos na ação.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos na cela. Segundo a PCCE, a escavação ocorreu ao redor do vaso sanitário.