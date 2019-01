Polícia descarta existência de material explosivo em supermercado na Vila Pery

Uma suspeita de existência de um artefato explosivo dentro de um supermercado na Vila Pery mobilizou equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde desta terça-feira (22).

Após esvaziar o estabelecimento, os agentes isolaram o local e fizeram uma averiguação utilizando um robô do esquadrão antibombas, mas não foi encontrado nenhum conteúdo explosivo.

Funcionários do supermercado tiveram que sair do local durante a verificação do material pele polícia Foto: VC Repórter

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "não procede a informação de material explosivo no bairro Vila Pery, na tarde desta terça-feira (22)".

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a administração do supermercado mas um fucionário disse que não tinha autorização para repassar qualquer informação para a imprensa.