Polícia Civil prende segundo suspeito envolvido em triplo homicídio na Lagoa do Urubu

Policiais do 7º Distrito Policial (Pirambu) prenderam o segundo suspeito de participar nas mortes de três pessoas, cujos os corpos foram encontrados, nas proximidades da Lagoa do Urubu, no bairro Floresta.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto. Os detalhes acerca do trabalho policial serão divulgados na tarde desta quarta-feira(12) durante coletiva, na sede do 7º DP.

O caso

Três corpos decapitados foram encontrados na noite do dia 30 de outubro, às margens da Lagoa do Urubu, no limite dos bairros Álvaro Weyne com Padre Andrade. De acordo com a polícia, as cabeças das vítimas foram levadas pelos criminosos. Ainda segundo a polícia, os assassinatos aconteceram em outro local e os corpos levados para a lagoa.

De acordo com a Perícia Forense, as vítimas foram mortas a facadas. Como estavam sem as cabeças, houve dificuldade na identificação dos corpos. Dois carros, um preto e um outro veículo branco, foram usados pelos criminosos para deixar os corpos no local. Pelo menos oito homens ocupavam os veículos usados para transportar os corpos até as margens da lagoa.