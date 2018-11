Polícia Civil prende homem suspeito de fraudar empréstimos em Capistrano

A Polícia Civil deflagrou a operação Consignados e prendeu um homem suspeito de fraudar empréstimos com documentos de idosos e pensionistas no município de Capistrano, no Ceará. De acordo com o delegado regional de Baturité, Joel Moraes, o suspeito não possuía antecedentes criminais. A prisão aconteceu na última terça-feira (20).

Para aplicar os golpes, o homem atraía as vítimas com promessa de brindes ou bônus em dinheiro para a empresa de empréstimos para negativados onde trabalhava. Para isso, pedia que os idosos ou pensionistas assinassem documentos, que se tratavam de contratos de empréstimos consignados. “Eles recebiam parte do dinheiro do empréstimo, mas a outra parte ficava com o rapaz (suspeito)”, afirmou o delegado.

As investigações iniciaram há cerca de três meses, sob a responsabilidade da delegada Paula Pereira, na Delegacia Municipal de Aracoiaba, onde os primeiros crimes foram registrados. O delegado Moraes afirma que, até o momento, existem 10 casos registrados. No entanto, acredita que o número possa chegar a 100, levando em consideração o montante de documentos fraudados apreendidos na empresa.

A polícia investiga ainda a participação de outras instituições financeiras de Capistrano no esquema.