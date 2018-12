Polícia Civil finaliza compra de 1.000 pistolas 9mm

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) finalizou a aquisição de 1.000 pistolas 9mm, modelo P320, que estão previstas para chegar ao Estado no primeiro semestre de 2019, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O lote de pistolas custou R$ 1.453.256,10 e foi contratado a uma empresa dos Estados Unidos.

O desfecho da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (3). As armas serão distribuídas entre delegados, inspetores e escrivães de delegacias do Interior e da Capital, incluindo as unidades especializadas.

A Pasta explicou que esse é o segundo lote proveniente de um processo licitatório internacional aberto em 2017. Em julho último, foram entregues outras 3.140 pistolas - sendo 1.000 para a Polícia Civil e 2.140 para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

De acordo com a SSPDS, o objetivo do investimento feito pelo Governo do Estado é "modernizar os órgãos de segurança e, com isso, reforçar o combate ao crime organizado".