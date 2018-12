Polícia Civil e Ministério Público realizam operação contra fraudes em obras na cidade de Capistrano

A Polícia Civil e o Ministério Público do Ceará realizam, na manhã desta quinta-feira (13), uma operação no município de Capistrano, localizado a cerca de 100Km de Fortaleza, na Região do Maciço do Baturité.

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade.

Os agentes estão desde às 6h30 no Fórum Municipal com o objetivo de apreender documentos.

A operação apura fraudes em licitações de obras da prefeitura, ação semelhante à que aconteceu em Limoeiro do Norte nesta quarta-feira (12) e é um desdobramento da ofensiva denominada "Day Off", de junho deste ano, quando foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Capistrano e em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

À época, os mandados de prisão tinham como alvo quatro vereadores, um servidor da Câmara Municipal de Capistrano e uma funcionária da União dos Vereadores do Ceará (UVC).