Polícia Civil apreende cinco toneladas de explosivos no Jangurussu e seis pessoas são capturadas

A Polícia Civil do Ceará apreendeu cinco toneladas de explosivos e capturou seis pessoas na manhã deste sábado (12) no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Durante entrevista coletiva cedida na tarde de hoje, o secretário da Segurança Pública, André Costa, revelou que os explosivos são de uma carga roubada no último dia 21 de dezembro. Também foram apreendidas com o grupo munição, dinheiro e drogas.

Na tarde do dia 20 de dezembro do ano passado, um caminhão com explosivos foi interceptado em Aquiraz. O motorista foi feito refém e a carga foi roubada.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

A ação da Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão. Equipes da Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) realizaram a ação e deteram o grupo, que é ligado à facção criminosa Comando Vermelho. Os capturados são suspeitos de participação nos últimos atentados e de homicídios. A polícia acredita que o material vinha sendo usado nos ataques realizados nos últimos dias.

Para retirar a carga de explosivos do local, um caminhão do Exército foi demandado. O material estava alocado em um imóvel residencial.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.