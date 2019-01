Polícia Civil apreende cerca de 600 kg de explosivos no bairro Granja Lisboa

A Polícia Civil apreendeu cerca de 600 kg de explosivos em um apartamento vazio na Avenida Oscar Araripe, na Granja Lisboa, nesta quarta-feira (16). Pelo menos 23 caixas de emulsão explosiva e rolos de cordel detonante foram encontrados no local.

Os explosivos são de uma carga destinada a pedreiras roubada em 21 de dezembro e fariam parte do mesmo carregamento encontrado no Jangurussu no dia 12. O secretário André Costa acredita que toda a carga foi recuperada, porém, o material ainda vai passar por avaliação. Costa disse que a carga estava guardada de forma indevida e que o local "certamente" é esconderijo de materiais ilícitos.

Policiais civis, o Esquadrão Antibombas, Perícia Forense e a Unidade Tática Operacional (UTO) foram ao local. O material encontrado passou por perícia.

André Costa informou que os explosivos utilizados em ataques a viadutos de Fortaleza fazem parte do carregamento encontrado no bairro Granja Lisboa.

Os materiais foram separados em duas partes pelos membros das facções: os granulados, no Jangurussu e as emulsões, no apartamento da Granja Lisboa. Por ser de fácil manuseio, as emulsões foram as mais utilizadas pelos criminosos.