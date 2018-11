Polícia captura trio suspeito de matar homem durante carreata pró Haddad em Pacajus

A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de participarem do homícidio do jovem morto durante uma carreata pró Haddad, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu no dia 27 de outubro, nas vésperas das eleições do segundo turno. O jovem identificado como Charlione Lessa Albuquerque, 23 anos, chegou a ser socorrido na época, mas não resistiu.

A vítima participava de uma passeata pelas ruas do Centro, quando um homem emparelhou o veículo junto ao carro de Charlione e efetuou três disparos.

Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública informou na época que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) estavam em diligências, com o objetivo de localizar e capturar o autor do crime.

Na manhã desta quinta-feira (22) por meio de coletiva de imprensa a Secretaria da Segurança Pública vai divulgar mais detalhes do caso.