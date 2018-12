Polícia apreende mais R$ 400 mil em produtos ilegais pertencentes ao secretário de turismo de Cedro

Após a prisão em flagrante de Luiz Fernandes Diniz, secretário de turismo de Cedro, município do Centro-Sul do Ceará, por contrabando na tarde de segunda-feira (17), a Polícia Civil apreendeu em um depósito com 260 caixas de cigarros ilegais, manhã de ontem (18), o local estava alugado para o titular da Pasta.

O secretário de turismo, Luiz Fernandes Diniz, foi preso em flagrante com mais de sessenta caixas de cigarros ilegais dentro de uma van. O suspeito e o seu motorista foram abordados pela Polícia enquanto abasteciam o veículo. Os produtos apreendidos com eles não são regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), fato que torna a mercadoria classificada como contrabandeada, independente da origem.

Outras denúncias contra o secretário chegaram a Polícia Civil de Cedro, que prosseguiu com as investigações e apreendeu em um depósito, alugado por Luiz Fernandes, uma quantidade de 260 caixas de cigarro para comercialização. De acordo com o delegado Caio Tomazini, responsável pela investigação, o valor estimado da mercadoria é superior a R$ 400 mil.

Luiz Fernandes, que foi preso em flagrante na segunda-feira (17), pagou uma fiança e irá responder em liberdade.