Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 16 mil, arma e munições em casa na cidade de Maranguape

Policiais militares de Maranguape apreenderam drogas avaliadas em R$ 16 mil, um revólver e munições dentro de uma residência na Rua Álvaro Câmara, no Parque Santa Fé, na noite desta sexta-feira (22). Na ocasião, dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, plantonista da região. Um adolescente foi apreendido.

Segundo o delegado Wagner Jorge, a casa foi localizada através de denúncias anônimas. No local foram encontradas 58 trouxas de crack, 196 trouxas de maconha, 25 trouxas de cocaína, 128 gramas de maconha, 54 pedras de haxixe, 2 celulares, R$ 79, um binóculo, um caderno com anotações da venda de drogas, um revólver calibre 38 cano longo e munições.

Os presos foram identificados como Francisco Gilardo Máximino Nascimento, 18 e Vitor Felipe de Souza, que não teve a idade informada. O adolescente tem 17 anos e já havia sido apreendido anteriormente por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Conforme o delegado titular da plantonista, um dos suspeitos relatou que as drogas seriam comercializadas no carnaval de Maranguape e Maracanaú. O suspeito também afirmou que o revólver encontrado no local foi comprado por R$ 4 mil. Os detidos serão autuados por tráfico, associação ao tráfico, receptação, porte ilegal de arma e corrupção de menor. O último artigo será aplicado aos maiores de idade.