Polícia apreende adolescentes de 15 e 16 anos suspeitos de matar universitário

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos ,suspeitos de participarem da ação que causou a morte de um estudante universitário durante uma tentativa de assalto na calçada do Centro Universitário Fametro, na noite desta segunda-feira (17).

Conforme os policiais, um dos adolescentes foi encontrado no bairro Carlito Pamplona. Já o outro havia sido apreendido pelos policiais minutos após a ação, ainda no Centro e portava um simulacro. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada. Os dois foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) onde serão ouvidos.

Segundo a polícia, é possível que até quatro pessoas tenham participado do latrocínio que vitimou João Pedro Guedes Goiana, de 25 anos, que estava no último ano do curso de Nutrição da faculdade.

A vítima foi abordada pelos suspeitos, que estavam em um carro, ao estacionar o seu veículo próximo à calçada da instituição de ensino. O estudante jogou a chave do carro para os criminosos, mas mesmo assim foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.

A polícia continua fazendo buscas para tentar identificar os outros suspeitos envolvidos no crime.