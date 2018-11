PM passa mal ao volante e bate viatura em muro

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM) foi registrado no fim da tarde deste domingo (18), no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. Na ocasião, o automóvel subiu a calçada e se chocou contra o muro de um terreno localizado entre as avenidas Carneiro de Mendonça e Lineu Machado. A PM informou que o acidente foi causado porque o motorista passou mal e perdeu o controle do veículo.

De acordo informações repassadas pela instituição, o carro pertencia à Força Tática (FT). Havia quatro agentes de segurança na viatura. Após o acontecido, o condutor foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu suporte e realizou exames. Os demais não sofreram lesões pelo corpo. O automóvel foi avaliado e, depois, rebocado do local.